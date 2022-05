Portugal goleia Escócia no arranque do Europeu de sub-17

A seleção nacional arrancou a participação no Europeu de sub-17 com uma goleada por 5-1 frente à Escócia.

Portugal já vencia por 3-0 ao intervalo. Ivan Lima abriu o marcador aos 8 minutos, Dinis Rodrigues dilatou vantagem à passagem do minuto 26 e João Veloso, de penálti, fez o terceiro, aos 37 minutos de jogo.

Magnus MacKenzie reduziu para os escoceses, aos 62 minutos, mas Portugal embalou para a goleada. Aos 69, Afonso Moreira fez o quarto e Rodrigo Ribeiro, avançado que já se estreou pela equipa principal do Sporting, fechou a contagem lusa, aos 73 minutos de jogo.

Portugal vai agora defrontar a Suécia, seleção com quem partilha a liderança do grupo D com três pontos, no próximo dia 20. Dinamarca e Escócia somam zero pontos.

O campeonato da Europa de sub-17 decorre em Israel. Portugal já venceu a prova duas vezes, em 2003 e 2016.