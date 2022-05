Ânsia pela estreia e muita confiança: os condimentos de Portugal para o Euro sub-17

Ansiedade pela estreia e confiança no trabalho desenvolvido. É com este misto de sentimentos que a seleção nacional masculina de sub-17 encara o primeiro jogo no Europeu da categoria, esta terça-feira.

Portugal defronta a Escócia a partir das 18h00, em Lod, em Israel. Em entrevista a Bola Branca, o chefe da comitiva, o diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Rui Manhoso, admite que há um nervoso miudinho natural antes da estreia numa grande competição de seleções.

"Todos estes jogos e os inícios destes torneios têm sempre uma carga especial em relação a todos nós e até aos jovens. De qualquer forma, é notória a boa disposição de toda a equipa. O desejo deles é jogar futebol. Eles já têm uma boa exposição nos seus clubes do que é defender as cores nacionais. Estamos plenamente convictos de que, jogando jogo a jogo, Portugal tem as suas possibilidades. Confiamos em absoluto nos jovens no trabalho que foi feito por eles nas suas equipas, no trabalho que a própria Federação Portuguesa de Futebol tem feito", assinala.