Seleção nacional vai defrontar a Espanha em Braga

A seleção nacional vai receber a Espanha, no último jogo da fase de grupos da Liga das Nações, no Estádio Municipal de Braga.

O jogo vai realizar-se no dia 27 de setembro, às 19h45, e corresponde à sexta jornada do Grupo 2, do qual fazem também parte as seleções da Suíça e da Chéquia.

A seleção não joga na Pedreira desde maio de 2018, num amigável frente à Tunísia, antes do Campeonato do Mundo da Rússia. Este será o sexto jogo disputado pela seleção na Pedreira.

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, fala em "imensa honra" ao disponibilizar as instalações à seleção nacional.

"Reconheço que é com especial orgulho que acolhemos a Liga das Nações, fazendo votos de que a cidade de Braga, a região do Minho e o nosso Estádio Municipal voltem a ser talismã para Portugal. Recordo que foi no nosso estádio que a seleção carimbou o apuramento para o Euro 2016, que viria a vencer, e, portanto, é com máximo apoio e entusiasmo que o SC Braga e os bracarenses vão receber Portugal neste importante jogo para o nosso país", pode ler-se na nota da federação.

Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, também fala num "motivo de enorme satisfação".

"Teremos com toda a certeza uma grande afluência de público no estádio para assistir ao Portugal-Espanha. Como se sabe, Braga é o destino natural de visita dos nossos vizinhos galegos mas também de outras áreas de Espanha. A juntar ao grande entusiasmo que nos proporciona a seleção, seguramente teremos casa cheia e um apoio enorme às duas equipas", termina.

O Portugal-Espanha será um dos jogos que antecede a participação no Mundial do Qatar, que arranca no final de novembro. Portugal defronta o Gana, Uruguai e Coreia do Sul na fase de grupos.