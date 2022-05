Fernando Santos anuncia convocatória para Liga das Nações a 20 de maio

O selecionador nacional, Fernando Santos, vai divulgar a convocatória para os primeiros quatro jogos da Liga das Nações no próximo dia 20 de maio.

A seleção vai disputar os primeiros jogos depois de se ter apurado para o Mundial 2022 e de ter conhecido o grupo da prova que se disputa no final do ano, no Qatar.

Portugal vai disputar quatro jogos entre os dias 2 e 12 de junho. Primeiro, fora frente à Espanha, em Sevilha, a 2 de junho, seguido de uma receção à Suíça, em Alvalade, no dia 5. A 9 de junho, defronta a República Checa, fora de casa, e termina em Genebra, no dia 12, frente à Suíça.

A conferência de imprensa de Fernando Santos está marcada para dia 20 de maio, às 12h30, na Cidade do Futebol.

Portugal vai defrontar o Uruguai, Gana e Coreia do Sul na fase final do Mundial do Qatar, entre novembro e dezembro deste ano.