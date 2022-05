Portugal substitui Rússia na fase final do Europeu feminino

Portugal vai participar na fase final do Euro 2022 feminino, devido à exclusão da Rússia, na sequência da guerra na Ucrânia.

Em comunicado no site oficial, a UEFA confirma que a Rússia está impedida de participar na prova, que se realizará entre 6 e 31 de julho, em Inglaterra. Entra Portugal, que foi derrotado pela Rússia no "play-off", possibilidade que a Renascença avançara ainda em março.

A seleção nacional fica inserida no Grupo C, juntamente com os Países Baixos, vigentes campeões europeus, a Suécia, atual vice-campeã olímpica, e a Suíça, que em 2017 ficou pela fase de grupos.

Portugal garante, assim, na secretaria, a segunda presença da sua história na fase final do Europeu e de qualquer grande competição. A primeira foi no Euro 2017, em que não passou da fase de grupos. Ficou no quarto lugar do Grupo D, atrás de Inglaterra, Espanha e Escócia.

Num torneio conquistado pelos Países Baixos (depois vice-campeões do mundo), Portugal celebrou a primeira vitória de sempre em fases finais: derrotou a Escócia, por 2-1, com golos de Carolina Mendes (histórico) e Ana Leite. Erin Cuthbert, do Chelsea, marcou para as britânicas.

A Rússia também fica excluída da qualificação para o Mundial 2023, em que Portugal também tenta estar. Além disso, não haverá equipas russas na Liga dos Campeões feminina na temporada 2022/23, a próxima.

