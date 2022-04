Portugal vence Bulgária e continua a sonhar com o Europeu

A seleção nacional de futebol feminino venceu a Bulgária, por 3-0, no Estádio Municipal de Barcelos, e continua a sonhar com o apuramento para o Campeonato da Europa.

Com a surpreendente vitória da Sérvia frente à Alemanha, Portugal está obrigado a vencer todos os jogos que restam na qualificação, para terminar o grupo no segundo lugar e disputar o "play-off".

A seleção de Francisco Neto entrou forte e resolveu o jogo na primeira parte. Diana Silva abriu o marcador aos 18 minutos de jogo, Vanessa Marques dilatou vantagem aos 26 e Carole Costa fez o terceiro perto do intervalo, aos 42 minutos de jogo.

Com este resultado, Portugal está no terceiro lugar do grupo H, com 16 pontos, menos dois que a Sérvia. O próximo jogo será decisivo, frente às sérvias, a 2 de setembro.