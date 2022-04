Francisco Neto quer Portugal com "bola" e "oportunidades" para derrotar Bulgária

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, realçou, esta segunda-feira, que a sua equipa deve "ter "bola e criar muitas oportunidades de golo" para vencer a Bulgária na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023, na terça-feira.

Após a derrota de sábado frente à líder do Grupo H, Alemanha (3-0), Portugal ocupa o terceiro lugar, com 13 pontos após sete jogos, a dois da Sérvia, e quer "continuar a depender" só de si para atingir o segundo lugar, que garante, pelo menos, um "play-off", derrotando a última classificada, sem qualquer ponto, no embate marcado para o Estádio Cidade de Barcelos.

"Espero, acima de tudo, um Portugal competente, um Portugal que consiga ter bola, que crie muitas oportunidades de golo e que as concretize. Queremos, acima de tudo, continuar a depender só de nós naquilo que é o nosso objetivo", disse, na antevisão à partida marcada para as 19h00.

Para o selecionador, as jogadoras lusas precisam de tomar "boas decisões" e de serem "agressivas no último terço", com "muita presença na área", para se imporem a um adversário que, pese os 22 golos sofridos e apenas um marcado, está a "crescer".