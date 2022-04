Diferença para a Alemanha "ainda é grande", mas Portugal acredita que pode vencer

"É possível ser competitivo, é possível ser organizado e é possível acreditar até ao fim que lhes podemos vencer. Não há equipas que ganhem sempre. Sabemos que o 'gap' que temos para elas ainda é grande, mas num jogo de futebol e com aquilo que as nossas jogadoras têm demonstrado nos últimos anos, elas fazem-nos, equipa técnica, acreditar que é possível. Fazem-nos acreditar a todos que é possível", vincou.

O selecionador nacional feminino, Francisco Neto, está ciente de que a diferença qualitativa para a Alemanha ainda é grande, porém, acredita que Portugal pode surpreender as duas vezes campeãs do mundo.

Francisco Neto recusou transmitir às jogadoras uma mensagem de conservadorismo para o jogo com a Alemanha. Ainda assim, assumiu que isso "não quer dizer que em momentos não haja que ter uma postura conservadora, porque isso também é sinónimo de inteligência":

"O que nós queremos é disputar o jogo e, dentro das nossas armas, procurar criar muito problemas à Alemanha, tentar fazer aquilo que conseguimos fazer durante 90 minutos com a Noruega [na Algarve Cup]. Aí, sabemos que estamos mais próximos de conquistar pontos. Não é fácil, sabemos contra quem vamos jogar, que é uma das grandes potências do futebol europeu, mas Portugal tem crescido."

Chegar ao "play-off" sem calculadora



A seleção portuguesa ocupa o segundo lugar do grupo H, com 13 pontos, menos cinco do que as alemãs, que lideram, e mais um do que a Sérvia, terceira classificada. O segundo posto dá acesso ao "play-off".

Neto assume o objetivo de chegar, pelo menos, ao "play-off" sem depender de terceiros. Para tal, é proibido perder terreno para as sérvias.



"Nós sempre dissemos que o objetivo era chegar a setembro a depender só de nós, ou para o apuramento direto ou para o 'play-off'. Neste momento, dependemos de nós, no mínimo, para chegar ao 'play-off' e é a isso que nos agarramos. Temos de fazer um bom jogo na Alemanha e conquistar pontos e é isso que vamos procurar fazer", afiançou.

Portugal visita a Alemanha, no sábado, às 13h10, em Bielefeld. Recebe a Bulgária no dia 12 de abril, terça-feira seguinte, às 19h00, em Barcelos.