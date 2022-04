Portugal com Dinamarca, Escócia e Suécia no Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 vai defrontar Dinamarca, Escócia e Suécia na fase de grupos do Europeu da categoria, que decorrerá de 16 de maio a 1 de junho em Israel, determinou o sorteio realizado esta quarta-feira.

Portugal entrou no sorteio no pote 2, enquanto a Dinamarca foi a cabeça de série, depois de as duas seleções terem vencido os respetivos grupos de qualificação. Escócia e Suécia terminaram essa fase na segunda posição dos respetivos agrupamentos.

A equipa das quinas começará por defrontar a Escócia (17 de maio), seguindo-se a Suécia (20) e a Dinamarca (23).

No Europeu de sub-17, as 16 seleções estão divididas em quatro grupos, com Portugal a integrar o Grupo D, numa fase em que os dois primeiros de cada um se qualificam para os quartos de final, a disputar em 25 e 26 de maio.