Andreia Jacinto. “Sabemos que é difícil, mas é possível” chegar ao Mundial

A médio Andreia Jacinto garante que a Seleção está focada para “fazer o melhor jogo possível” contra a Alemanha, em partida de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023.

“O mais importante é estarmos muito unidas. Se estivermos todas juntas, a trabalhar para o mesmo, é muito mais fácil atingirmos resultados. O nosso foco é trabalhar, melhorar as coisas que não correram tão bem no primeiro jogo com a Alemanha, manter as coisas que correram bem e fazer o melhor jogo possível em Bielefeld”, disse.

O objetivo final continua a ser chegar pela primeira vez à fase final de um Mundial: “Sabemos que é difícil, mas é possível”.

A jogadora do Sporting, de 19 anos, está de regresso à equipa das quinas, depois de ter falhado a Algarve Cup por lesão, e não esconde a satisfação.

“É sempre muito bom vir a um estágio da Seleção. É sempre um privilégio estar aqui. Sendo mais nova, aprendo muito com as mais velhas. São referências e passam-me algum conhecimento que já têm”, referiu.