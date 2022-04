Tatiana Pinto diz que Portugal tem de ser "letal" na Alemanha

"É um jogo de um nível muito elevado, mas estamos habituadas a jogar contra estas seleções e temos de estar no nosso melhor. Temos de anular as qualidades delas e realçar as nossas também. Convém sermos letais nos momentos de finalização, porque provavelmente não vamos ter tantas oportunidades como gostaríamos", salientou Tatiana Pinto.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, a média do Levante e da seleção nacional lembrou que a Alemanha "é das melhores seleções do mundo, oito vezes campeã da Europa e bicampeã mundial".

Portugal visita a Alemanha, no sábado, às 13h10, e recebe a Bulgária no dia 12 de abril, terça-feira seguinte, às 19h00, relativamente à fase de qualificação para o Mundial 2023, a realizar na Austrália e Nova Zelândia.

A seleção portuguesa ocupa o segundo lugar do grupo H, com 13 pontos, menos cinco do que a Alemanha, que lidera, e mais um do que a Sérvia, terceira classificada. O segundo posto dá acesso ao "play-off".