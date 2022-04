Ana Capeta rende a lesionada Carolina Mendes na seleção

Ana Capeta foi chamada à seleção nacional, esta segunda-feira, para o lugar de Carolina Mendes, dispensada devido a lesão.

A avançada do Sporting de Braga, de 24 anos, está a contas com um traumatismo no joelho direito, anunciou a Federação. Rende-a a avançada do Famalicão, de 24, que esta época leva dez golos em 16 jogos.

Portugal visita a Alemanha, no sábado, às 13h10, e recebe a Bulgária no dia 12 de abril, terça-feira seguinte, às 19h00, relativamente à fase de qualificação para o Mundial 2023, a realizar na Austrália e Nova Zelândia.

A seleção portuguesa ocupa o segundo lugar do grupo H, com 13 pontos, menos cinco do que a Alemanha, que lidera, e mais um do que a Sérvia, terceira classificada. O segundo posto dá acesso ao "play-off".