Portugal-Gana. Unidos no adeus ao Mundial em 2014

Esse é, aliás, o único registo de confrontos entre Portugal e Gana, seja a título oficial ou particular. Uma vitória que acabou por ser inglória, então sob o comando de Paulo Bento, agora selecionador da Coreia do Sul, um dos adversários da equipa das quinas no Qatar.

Em três presenças consecutivas em Mundiais (as anteriores foram em 2006 e 2010), só por uma vez o Gana não chegou à fase do "mata-mata". Foi, precisamente, em 2014, quando se deparou com Portugal, Alemanha e Estados Unidos na fase de grupos. Apesar da vitória, por 2-1, sobre os ganeses, a seleção nacional foi igualmente eliminada.

Sempre em frente na qualificação, marcha atrás na CAN



A seleção ganesa chegou ao Mundial com vitória no grupo I de apuramento africano, à frente de África do Sul, Etiópia e Zimbabué, e um balanço de 13 pontos em seis jogos. No "play-off", eliminou a Nigéria com dois empates - um a zero em casa e outro por um golo fora.

O Gana é uma equipa pouco goleadora: fez apenas sete golos na fase de grupos e um no "play-off", num total de oito jogo. Também sofre pouco: só três na fase de grupos, mais o concedido frente à Nigéria.

Já sem vários ídolos de outrora, destacam-se nas fileiras do Gana os irmãos Ayew, André (33 anos, no Al Sadd, do Qatar - jogará em casa) e Jordan (30 anos, no Crystal Palace, de Inglaterra), o defesa/médio Daniel Armatey, do Leicester (Inglaterra), e, principalmente, o médio-defensivo Thomas Partey, que o Arsenal comprou na temporada passada, por 50 milhões de euros, ao Atlético de Madrid.

O Gana desiludiu na Taça Africana das Nações: era um dos candidatos à vitória final, mas foi eliminado na fase de grupos. Ficou em quarto lugar, atrás de Marrocos, Gabão e Comores.

Portugal estreia-se no Mundial 2022 a 24 de novembro, precisamente diante do Gana. Quatro dias depois, defronta o Uruguai. O duelo com a Coreia do Sul está marcado para 2 de dezembro.