Portugal-Coreia do Sul. O reencontro com Paulo Bento

O sorteio do Mundial 2022 ditou o reencontro com Paulo Bento, atual selecionador da Coreia do Sul e que, em 2014, não conseguiu levar Portugal para lá da fase de grupos.

O antecessor de Fernando Santos, demitido depois de uma derrota, diante da Albânia, no primeiro jogo de apuramento para o Euro 2016 - que Portugal viria a vencer - levou a Coreia a uma qualificação sem sobressaltos para o Mundial do Qatar.

Os coreanos ficaram no segundo lugar do grupo A de apuramento asiático, com menos dois pontos do que o Irão. Em terceiro, ficaram os Emirados Árabes Unidos, que vão disputar o "play-off" com a Austrália - o vencedor terá, ainda, de defrontar o Peru.

O Mundial 2014 é de má memória para Portugal, mas Paulo Bento também tem resultados positivos na seleção nacional. Dois anos antes, conduziu Portugal às meias-finais do Euro 2012. Perdeu nas grandes penalidades, após nulo nos 120 minutos, com a Espanha, que viria a sagrar-se bicampeã europeia.

Carrasco de 2002

A Coreia do Sul também não é adversária simpática. No Mundial 2022, que os asiáticos organizaram, em conjunto com o Japão, a seleção nacional caiu na fase de grupos, ao ficar em terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos e, precisamente, da Coreia.

Perdeu com os norte-americanos por 3-2, ganhou esperança ao golear a Polónia, por 4-0, mas no jogo decisivo foi tombada pelos coreanos, por 1-0. O famoso duelo em que João Vieira Pinto viu o vermelho direto, logo aos 27 minutos, por uma entrada sobre Park Ji-Sung, que mais tarde rumaria ao Manchester United. Curiosamente, um dos jogadores portugueses que se apressaram a separar o ex-Sporting e Benfica do árbitro foi Paulo Bento. O antigo defesa Beto também foi expulso, por duplo amarelo, este aos 66 minutos.

A Coreia do Sul terminou o Mundial 2022 no quarto lugar, depois de eliminar, no "mata-mata", Itália, Espanha e Alemanha.

O ex-selecionador nacional terminou a carreira de jogador e iniciou a de treinador no Sporting, cuja equipa principal orientou durante cerca de quatro épocas. De Alvalade, foi para a seleção e depois passou pelo Cruzeiro, do Brasil, pelo Olympiacos, da Grécia, e pelo Chongqing Dangdai, da China. Em 2018, tornou-se selecionador da Coreia do Sul.

Portugal estreia-se no Mundial 2022 a 24 de novembro, diante do Gana. Quatro dias depois, defronta o Uruguai. O duelo com a Coreia do Sul (o terceiro jogo, como em 2002) está marcado para 2 de dezembro.