Fernando Santos. “Se olharmos para o ranking, Portugal será o favorito”

O selecionador lembra que dois dos adversários de Portugal no Mundial 2022 “são equipas que conhecemos menos bem”, mas garante ter ficado expectante.

“É o futebol de quatro continentes. É com expectativa que vejo o sorteio. São equipas a que normalmente estamos menos habituados. A Coreia do Sul e o Gana são equipas que conhecemos menos bem naquilo que são as performances. Conheço bem a Coreia do Sul porque está lá o Paulo [Bento], mas temos de ter muita atenção e procurar conhecer bem estas equipas”, disse Fernando Santos.

O técnico nacional não faz grandes contas para a qualificação para os oitavos de final, mas deixa a sua perspetiva: “Se olhássemos para o Mundial anterior, o Uruguai seria o favorito. Se olharmos para o ranking, Portugal será o favorito”.

“Não nos podemos esquecer do Gana e da Coreia do Sul, que têm feito um percurso muito forte. O Paulo [Bento] tem feito um percurso fortíssimo no futebol da Coreia do Sul”, acrescenta.

Portugal está no Grupo H, o que permite ter “mais três ou quatro dias” de preparação.

“Jogar a 21 podendo os jogadores sair dos seus clubes a 14 de novembro, havendo Liga dos Campeões na semana anterior e Liga Europa. Os jogadores vão ter muito jogos em cima e obviamente que ter mais três ou quatro dias é melhor”, referiu.

O Mundial 2022 no Qatar decorre de 21 de novembro a 18 de dezembro. O primeiro jogo de Portugal é com o Gana, depois o Uruguai a 28 de novembro e a Coreia do Sul a 2 de dezembro.