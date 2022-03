Rui Silva quer convencer Fernando Santos a levá-lo ao Qatar

O internacional português Rui Silva quer convencer o selecionador nacional, Fernando Santos, a voltar a chamá-lo à seleção principal no Mundial 2022.

O guarda-redes do Bétis foi ao Euro 2020, mas tem ficado de fora das convocatórias do selecionador nacional. Rui Silva soma uma internacionalização, no ano passado, num amigável antes do Europeu frente a Israel.

"Tive a oportunidade de estar no Europeu. Vou trabalhar para dar o meu melhor todos os dias para que o selecionador olhe para mim como uma opção para o Mundial", disse, em entrevista ao jornal "Marca".

Fernando Santos optou, na última convocatória, por Diogo Costa, Rui Patrício e Anthony Lopes. O guarda-redes do Lyon foi dispensado por lesão e o selecionador chamou José Sá, titular do Wolverhampton, deixando Rui Silva para quinto na hierarquia.

Rui Silva, de 28 anos, é o titular da baliza do Bétis, a fazer uma grande temporada. O seu colega de equipa, William Carvalho, foi chamado. O guardião mostrou-se feliz pela vitória portuguesa contra a Macedónia do Norte.

"Sabíamos que ia ser difícil, embora jogássemos em casa. Foram duas vitórias merecidas e todos queríamos ir ao Mundial", termina.