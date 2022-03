Mundial 2022. Portugal é cabeça de série. Veja quem já está apurado

Portugal vai ser cabeça de série no sorteio do Mundial 2022, no Qatar.

Os cabeças de série vão ser o Qatar, país anfitrião, e os sete primeiros classificados no “ranking” FIFA.

Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha completam a lista de cabeças de série. Só a Itália entraria aqui se estivesse qualificada para a fase final.

A equipa das quinas carimbou, esta terça-feira, a qualificação para o Mundial 2022. A Polónia eliminou a Suécia e foi a outra equipa europeia a apurar-se hoje. São agora 27 as seleções apuradas.

Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Croácia, Dinamarca, Equador, Inglaterra, França, Alemanha, Irão, Japão, Coreia do Sul, Países Baixos, Portugal, Polónia, Qatar (anfitrião), Arábia Saudita, Sérvia, Espanha, Suíça, Uruguai, Gana, Senegal, Tunísia, Marrocos e Camarões.

O sorteio realiza-se na próxima sexta-feira, a partir das 17h00.