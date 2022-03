“A economia portuguesa ganha 200 milhões com apuramento para o Qatar”

A qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo, marcado para os meses de novembro de dezembtro de 2022, causa impacto económico de monta, anuncia Daniel Sá, o diretor-executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM).

O valor anunciado tem em atenção a realização dos três jogos da fase de grupos, mas pode subir, segundo revela o especialista em declarações a Bola Branca.

“A nossa estimativa é que a economia portuguesa acaba de ganhar cerca de 200 milhões de euros com este apuramento, partindo dos três jogos da fase de grupos, que já estão garantidos”, refere Daninel Sá, que explica que “este impacto económico começa a verificar-se quase um mês antes do Mundial começar, há uma fase de estágio da seleção e a partir daí há uma série de consumos que vão sendo gerados".