Sub-21. Portugal derrota Grécia e está mais perto do Europeu

A Seleção de Sub-21 venceu a Grécia, por 4-0, em jogo do Grupo D da fase de qualificação para o Europeu da categoria.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Fábio Carvalho, Fábio Vieira, Fábio Silva e Henrique Araújo.

Com este triunfo, Portugal subiu ao primeiro lugar do grupo com 19 pontos e garantiu, desde já, que vai terminar num dos dois primeiros lugares, sendo que o segundo obriga a “play-off”.

Já a Grécia está no segundo posto com 17 pontos, mais oito que a Islândia (menos um jogo).

Foi o regresso às vitórias dos comandados de Rui Jorge, depois do empate com a Islândia (1-1) na última jornada.