Marcelo cita Scolari. "Temos de ganhar no mata-mata"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, espera um jogo "muito difícil" da seleção nacional frente à Macedónia do Norte, no "play-off" de acesso ao Mundial do Qatar.

"É difícil, ganharam à Itália e à Alemanha. Vai ser um jogo muito difícil, vou estar lá paa dar força. Temos de ganhar, como dizia o Scolari, no mata-mata", disse, aos jornalistas, em Lisboa, antes do início da viagem para o Porto.

A seleção portuguesa joga a final do "play-off" de acesso ao Mundial nesta terça-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.