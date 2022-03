"Hoje é o dia para Cristiano Ronaldo voltar aos golos"

O confronto desta noite mostrará um ambiente de forte apoio à equipa nacional portuguesa e numa atmosfera que não afetará os mais habituados a estes momentos, mas que para outros trará "um nervoso miudinho e alguma ansiedade". Quando a bola começar a rolar, será bem diferente. Nuno Gomes quer ver uma seleção lusa "no seu melhor", depois do alerta deixado pelos macedónios ao eliminarem a Itália.

Nuno Gomes, antigo avançado e um dos internacionais que mais vezes usou a braçadeira de capitão nas quinas, advinha que hoje será "dia para Cristiano voltar aos golos", depois da boa exibição, embora sem marcar, no embate anterior com a Turquia.

A confiança em Cristiano Ronaldo mantém-se férrea e esta noite no Estádio do Dragão espera-se um capitão de regresso às suas melhores noites, ao ajudar com golos a seleção portuguesa a conquistar um lugar na fase final do Mundial, algo que não falha desde a ausência em 1998, em França.

O antigo goleador reforça que é importante "marcar cedo", para obrigar o adversário "a procurar outro jogo e a expor as suas fragilidades"

Pelo pensamento do ex-internacional, que estará no sorteio da fase final, esta sexta-feira em Doha, não passa a ideia de que Portugal falhará a sua presença no Qatar.

"Causaria muito estranheza e tristeza aos adeptos portugueses e aos de outros países se Portugal não estivesse presente no sorteio", acrescenta.

Nuno Gomes sublinha a marca que o nosso país representa para o "futebol europeu e mundial".

"De há uns anos a esta parte, seja através das equipas portuguesas, mas acima de tudo pelos jogadores, pelos treinadores e até pelos dirigentes Portugal está muito bem cotado", destaca o antigo capitão da seleção.

A finalizar, um normal desabafo de quem já viveu momentos de tristeza e felicidade de quinas ao peito: "Nem quero acreditar que Portugal não vai marcar presença no Mundial".

Diogo Dalot, Gonçalo Inácio e Tiago Djaló foram riscados por Fernando Santos e estão fora do jogo frente à Macedónia do Norte, da final do "play-off" de acesso ao Mundial do Qatar.

O Portugal-Macedónia do Norte começa às 19h45, no estádio do Dragão. Acompanhe o relato na Renascença e ao minuto em rr.sapo.pt.