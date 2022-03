Dalot de titular à bancada. Fernando Santos descarta três defesas para a Macedónia

Diogo Dalot, Gonçalo Inácio e Tiago Djaló foram riscados por Fernando Santos e estão fora do jogo frente à Macedónia do Norte, da final do "play-off" de acesso ao Mundial do Qatar.

O selecionador nacional foi obrigado a riscar três dos 26 convocados. A UEFA apenas permite 23 jogadores na ficha de jogo. Pepe regressou de Covid-19 e João Cancelo estava castigado frente à Turquia.

O lateral-direito do Manchester United vai de titular à bancada. Dalot fez os 90 minutos frente à Turquia e não integra a ficha de jogo. É previsível que Cancelo regresse à titularidade e Cédric é a opção de banco para a posição.

Gonçalo Inácio não se vai estrear na seleção. O central do Sporting é mais uma vez o jogador preterido, agora acompanhado de Tiago Djaló, também central do Lille. Pepe, Fonte e Danilo são as opções para o eixo da defesa.

O Portugal-Macedónia do Norte, da final do "play-off" de acesso ao Mundial do Qatar de 2022, está marcado para esta terça-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento em direto em rr.sapo.pt.