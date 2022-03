Cristiano Ronaldo: "Estamos no nosso devido lugar"

Cristiano Ronaldo destacou, esta terça-feira, após o apuramento para o Mundial 2022, que a seleção nacional chegou onde tem de estar.

"Objetivo atingido, estamos no Mundial do Qatar, estamos no nosso devido lugar. Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio. Força Portugal", escreveu no Instagram, com uma foto com toda a equipa, mesmo Rúben Dias e Rúben Neves, que falharam o "play-off" por lesão.



Portugal garantiu o apuramento para a fase final do Mundial com uma vitória, por 2-0, sobre a Macedónia do Norte. Cristiano Ronaldo não marcou, mas assistiu para um dos dois golos de Bruno Fernandes.