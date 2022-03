Vanessa Marques e Andreia Jacinto regressam à seleção

Os regressos de Vanessa Marques e Andreia Jacinto destacam-se na convocatória da seleção nacional para os jogos com Alemanha e Bulgária, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2023.

Marques, média do Sporting de Braga, tinha falhado a Algarve Cup devido a lesão. Recuperada, volta a ser chamada - em detrimento da avançada Suzane Pires, do Ferroviária, do Brasil - por Francisco Neto, que optou por mais uma lista na linha das anteriores, sem surpresas.

O selecionador nacional volta, também, a convocar Andreia Jacinto, média do Sporting, que integrara a lista para a Algarve Cup mas caíra devido a lesão. Na altura, entrou a colega de equipa Joana Martins.

A central Mariana Azevedo, do Famalicão, que se estreou pela seleção em fevereiro, e a lateral Lúcia Alves, do Benfica, mantêm-se na convocatória.

Portugal visita a Alemanha a 9 de abril e recebe a Bulgária no dia 12. À falta de quatro jornadas, a seleção nacional ocupa o segundo lugar do grupo H, com 13 pontos, menos cinco do que a Alemanha, que lidera, mais um do que a Suécia, terceira, e mais seis do que a Turquia, quarta.

Convocatória da seleção:





Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Patrícia Morais (Braga), Inês Pereira (Servette);

Defesas: Mariana Azevedo (Famalicão), Diana Gomes (Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Lúcia Alves (Benfica), Alicia Correia (Sporting), Joana Marchão (Sporting);

Médias: Tatiana Pinto (Levante), Vanessa Marques (Braga), Dolores Silva (Braga), Andreia Norton (Braga), Fátima Pinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Andreia Jacinto (Sporting);

Avançadas: Kika Nazareth (Benfica), Jéssica Silva (Benfica), Diana Silva (Sporting), Carolina Mendes (Braga) e Ana Borges (Sporting).