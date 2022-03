Sub-21. Rui Jorge pede "brilho" frente à Grécia que faltou contra a Islândia

Rui Jorge, selecionador sub-21, quer ver mais "brilho" na exibição frente à Grécia, que considera que faltou no último jogo contra a Islândia, que terminou com empate a um golo.

"Sinto alguma injustiça perante o que analisei. Não deixou de ser exibição de bom nível, mas pelo nosso padrão, queremos sempre mais. Tivemos muitas situações de golo, muitas vezes somos influenciados pelo resultado na análise. Faltou o brilho que conseguimos colocar noutros jogos", disse, em conferência de imprensa.

A Grécia lidera o grupo de qualificação para o Europeu, mas com mais um jogo do que Portugal. Rui Jorge desvaloriza as contas do grupo e diz que jogo nunca será decisivo.

"Não faço bem as contas dessa forma. Os jogos que eles já fizeram foram diferentes dos nossos, não pode ser feito assim. Quantos mais pontos, melhor. Este nunca será um jogo decisivo no desfecho final, pode ser importante se o vencermos, e é o que vamos tentar fazer", perspetiva.

Rui Jorge espera defrontar "uma boa seleção, que deverá apresentar uma linha de 5 defesas, não concede muitas oportunidades e cria mais de uma oportunidade efetiva de golo por jogo. É uma Grécia difícil, mas acreditamos que estamos preparados para isso".

O Grécia-Portugal joga-se nesta terça-feira, às 17h00, em Tripoli, em solo grego.