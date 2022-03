Portugal-Macedónia do Norte. PSP alerta para bilhetes falsos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, esta segunda-feira, para a venda de bilhetes falsos para o Portugal-Macedónia do Norte, final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022.

Em publicação no Facebook, a PSP lembra que ingressos devem ser adquiridos sempre em locais oficiais. "Se parecer um negócio muito bom para ser verdade, desconfie", lê-se.

Portugal discute o acesso ao Mundial do Qatar na terça-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.