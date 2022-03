Pinto da Costa conversa com Fernando Santos antes do último treino da seleção

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, esteve à conversa com Fernando Santos, selecionador nacional, e o seu adjunto, Ilídio Vale, no relvado do Estádio do Dragão, antes do último treino da seleção nacional de preparação para a final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022, no Qatar.

O dirigente portista, recentemente recuperado de infeção por Covid-19, esteve no relvado do Estádio do Dragão, casa emprestada à seleção nacional para os dois jogos decisivos de apuramento.

A ligação de Pinto da Costa e Fernando Santos é de longa data. O atual selecionador nacional orientou o FC Porto durante três temporadas, entre 1998 e 2001, período em que venceu cinculo títulos: o histórico pentacampeonato, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

Ilídio Vale, adjunto de Fernando Santos, esteve também no FC Porto entre 1989 e 2007, desempenhando diversas posições na formação e na estrutura do clube.

Fotografia com Cristiano Ronaldo

Pinto da Costa cumprimentou os jogadores da seleção à entrada para o relvado e esteve breves instantes à conversa com Diogo Costa, Pepe e Cristiano Ronaldo, com quem tirou uma fotografia, a pedido do capitão da seleção nacional.

No relvado, Fernando Santos contou com todos os 26 jogadores convocados para a partida. Pepe, recuperado de infeção por Covid-19, foi o último a juntar-se ao grupo, no domingo.

O Portugal-Macedónia do Norte, que decide o apuramento para o Mundial 2022, joga-se nesta terça-feira, no Estádio do Dragão, às 19h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.