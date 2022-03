Macedónia do Norte não vai ao Dragão para fazer turismo

O selecionador da Macedónia do Norte avisou, esta segunda-feira, que a sua equipa não vai fazer figura de corpo presente frente a Portugal, na final do "play-off", e tem a mesma ambição de chegar ao Mundial.

Ristovski quer continuar a sonhar



Ao lado do selecionador, na sala de imprensa, estava Stefan Ristovski, ex-jogador do Sporting, que assumiu que este "é um dos mais importantes desafios da história" do futebol da Macedónia do Norte.

"Não poderia imaginar que isto alguma vez aconteceria, mas temos aqui um jogo decisivo. Temos de aguentar este tipo de pressão contra adversários tão poderosos. Já superámos o primeiro obstáculo e estamos aqui para surpreender todos e avançar para o Mundial", afiançou.

O decisivo Portugal-Macedónia do Norte está marcado para segunda-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.