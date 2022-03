Elmas acredita no "sonho de infância" do Mundial. "Temos de morrer em campo"

Elif Elmas, a grande figura da seleção da Macedónia do Norte, diz que a equipa tem de "morrer em campo" para eliminar Portugal e marcar presença no Mundial do Qatar.

"É um dos jogos mais difíceis, mas mais entusiasmantes para todos nós jogadores. Temos 90 minutos para realizar o sonho das nossas infâncias. Não podemos falhar quando tivermos uma oportunidade e temos de morrer em campo para chegar ao Qatar", disse, em declarações citadas pela federação.

O médio ofensivo de 22 anos é titular no Nápoles e a grande figura da seleção da Macedónia, com 9 golos em 37 internacionalizações.

Elmas falhou o jogo com a Itália devido a castigo e regressa para defrontar Portugal, no Estádio do Dragão.

Portugal recebe a Macedónia do Norte nesta terça-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.