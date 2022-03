Cristiano Ronaldo não descarta responsabilidades. "É o jogo de uma vida também para nós"

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional, deixou claro que este jogo não importa só para a Macedónia do Norte: "É o jogo da nossa vida também para nós".

O avançado foi o escolhido para falar aos jornalistas e, na conferência de imprensa, deixou bem claro a importância deste encontro, que não é só "o jogo de uma vida" para os adversários de Portugal. "Sabemos que vão [a Macedónia do Norte] jogar uma final contra nós, mas para nós também é uma final", disse o avançado.

Se pode ser o "jogo de uma vida", Ronaldo não quer dizer se será o último jogo da vida, pela seleção portuguesa: "Quem vai decidir o meu futuro sou eu. Quem manda sou eu", atirou.

Ronaldo não considera que o caminho esteja facilitado por Portugal não ter de defrontar a seleção italiana. "A pressão existe sempre, é a mesma contra Itália ou com a Macedónia do Norte", disse o avançado, acrescentando que se a Macedónia do Norte está onde está é "porque merecem".

Quanto ao sentimento da equipa, Ronaldo é pronto em dizer que "está confiante", ainda mais com o regresso de Pepe, que já recuperou da Covid-19. "O Pepe faz parte da mobília, tem de estar sempre presente. Toda a gente o respeita, toda a gente sabe da importância que ele tem para o grupo".

Hino "a capella"

Reforçando a importância de este ser, também para Portugal "o jogo da nossa vida", Ronaldo apelou ao apoio dos adeptos: "Agradeço o apoio que nos deram na sexta-feira. Se estiverem connosco como tiveram no último jogo, vamos ganhar", aditou.

Ainda sobre o ambiente no próximo jogo, Ronaldo tem um sonho especial: "Ontem fui para a cama a pensar que devíamos cantar o hino sem som, só com os adeptos a cantar".

Para defrontar uma seleção "muito bem organizada", Ronaldo avisa que Portugal está "confiante", unidos como uma "família" e a "remar todos para o mesmo lado", em direção ao Qatar.

Portugal recebe a Macedónia do Norte nesta terça-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.