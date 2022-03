Com "maior ou menor sofrimento", Fernando Santos quer levar a seleção ao Mundial

Fernando Santos, selecionador nacional, quer vencer a Macedónia do Norte e carimbar presença no Mundial do Qatar, com "maior ou menor" sofrimento.

"Com mais ou menos sofrimento, o que interessa é ganhar. Quero é ganhar, ganhar, ganhar e estar no Mundial. É isso que eu quero, que os jogadores querem e todos querem", disse, em conferência de imprensa no Estádio do Dragão.

O selecionador ignora o favoritismo atribuído à seleção nacional. Se o ponto de partida para o jogo for pensar que a seleção da Macedónia do Norte é inferior, poderá levar ao "pior cenário possível".

"Se formos pensar que eles são teoricamente mais fracos e formos por aí, é o pior cenário possível. O melhor cenário é pensarmos que temos de defrontar a Macedónia como teríamos de defrontar a Itália", atira.

Fernando Santos destaca a caminhada da Macedónia na qualificação para o Mundial, com a vitória frente à Itália e em casa da Alemanha.

"A pressão de estar no Qatar e é boa, mas a Macedónia está aqui por mérito proprio. Ganhou na Alemanha e na Itália. Se não olharmos com esta atenção, e isto não é receio ou medo, então claro que vamos correr riscos. Não pode ser. Queremos muito estar no Qatar, temos de ser fortes, com espírito de sacrifício e depois sim, a nossa capacidade vai libertar o jogo para nós", analisa.