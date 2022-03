João Moutinho assume que vai ser um “jogo extremamente difícil”

A seleção nacional de futebol tem treino marcado este sábado no Estádio do Bessa, no Porto. Prepara-se para o jogo de terça-feira frente à Macedónia do Norte que é o ‘play-off’ de acesso ao Mundial2022.

Em conferência de imprensa, João Moutinho assumiu que o jogo vai ser difícil, mas garantiu que a equipa está confiante. Em conferência de imprensa, João Moutinho assumiu que o jogo vai ser difícil, mas garantiu que a equipa está confiante. “A Macedónia que defende muito bem e é muito bem organizada que tenta aproveitar ao máximo as oportunidades. Estamos cientes que vai ser um jogo extremamente difícil em que temos de estar ao nosso melhor nível para conseguir superar e assim estarmos na fase final do campeonato do mundo – é esse o grande objetivo.”

“Temos de ter paciência para ter bola. Não podemos apressar o nosso jogo, temos de encontrar os espaços certos e a altura certa. Sabemos que podem vir com um bloco baixo e tentar sair em lances de contra-ataque”, acrescentou.

Nestas declarações, Moutinho alertou para os perigos de se subestimar os macedónios. “Recebemos a notícia [de que seria a Macedónia do Norte] de uma forma normal. Não vamos mentir, toda a gente pensava que podia ser a Itália. Podia dizer-se o mesmo do Portugal-Turquia. O futebol está diferente, todas as equipas podem ganhar entre elas, é dentro de campo que temos de demonstrar mais qualidade e impor o nosso jogo.”

A seleção portuguesa deverá contar com todos os convocados, à exceção do defesa Pepe. O central do FC Porto, que testou positivo à covid-19 no início da semana, continua em isolamento e sem poder treinar-se com os colegas.

No derradeiro encontro de acesso ao Mundial 2022, Portugal vai defrontar na terça-feira, novamente no Estádio do Dragão, no Porto, a Macedónia do Norte, que bateu a Itália, por 1-0, em Palermo, com o golo de Trajkovski (90+2 minutos) a deixar os campeões europeus de fora do Mundial pela segunda vez consecutiva.

Portugal procura a oitava presença em mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.