Tomás Bozinoski: "Macedónia vai ter a oportunidade de uma vida"

Portugal que se cuide, porque a Macedónia do Norte vai ter a oportunidade de uma vida de estar num Mundial. O aviso é feito, em entrevista a Bola Branca, por Tomás Bozinoski, guarda-redes luso-macedónio que joga na União de Leiria e que é filho de Vlado Bozinoski, antigo jogador do Sporting. Tomás Bozinoski, de 22 anos, nasceu em Aveiro e tem feito carreira em Portugal, no entanto, já é internacional sub-21 pela Macedónia do Norte, cuja equipa principal eliminou a Itália e apurou-se para a final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022. Admite que tem o coração dividido, mas aproveita para deixar alguns avisos à seleção portuguesa. "Fiquei contente pela vitória das duas seleções. Agora vai ser um jogo muito intenso, Portugal tem jogadores incríveis, principalmente no ataque, mas não vai ser fácil, porque a Macedónia é uma seleção muito aguerrida e os jogadores vão dar tudo, porque é uma oportunidade de uma vida e é uma equipa muito boa taticamente e a defender", avisa.

Na opinião de Tomás Bozinoski, para Portugal será fundamental marcar cedo; não pode deixar a Macedónia do Norte ganhar confiança. "A Macedónia ficará mais confortável com o passar do tempo, como aconteceu com a Itália, que fez muitos remates mas não conseguiu marcar. Com Portugal poderá acontecer o mesmo. Se não marcar cedo, a equipa portuguesa pode ter dificuldades, porque a Macedónia pode aproveitar, num contra-ataque, para marcar", salienta. Brincadeiras dos colegas e um sonho

Tomás Bozinoski conhece bem esta seleção da Macedónia do Norte: jogou com alguns dos seus jogadores na equipa de sub-21 e não esconde que também quer jogar na equipa A. "Na seleção de sub-21, joguei com alguns jogadores que estão, neste momento, a jogar na seleção principal e já na altura mostraram muita qualidade. Nesta altura, a equipa da Macedónia está recheada de bons jogadores em vários setores. E chegar à equipa principal da Macedónia é também um objetivo pessoal", revela.