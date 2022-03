Seleção sub-21 empata no Algarve com a Islândia

A seleção nacional sub-21 empatou, esta sexta-feira, a um golo, frente à Islândia, num jogo disputado em Portimão, no Algarve.

Rui Jorge alinhou de início com Celton Biai, João Mário, Penetra, Eduardo Quaresma, Tomás Tavares, Tiago Dantas, Fábio Carvalho, Paulo Bernardo, Fábio Vieira, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.

Apesar do favoritismo, foi a seleção islandesa que marcou primeiro, aos 17 minutos, por Willumsson, num lance com sorte nos ressaltos. Portugal pressionou e chegou ao empate ainda no primeiro tempo, por Gonçalo Ramos, assistido por Fábio Vieira, num lance também com alguma sorte envolvida nos ressaltos dentro da área.

A seleção nacional atacou mais, esteve por cima no jogo, mas não conseguiu chegar ao golo da vitória.

Portugal, que tinha vencido na Islândia por 1-0, perde os primeiros pontos nesta qualificação. A seleção nacional está no segundo lugar de qualificação para o Europeu, com 15 pontos, menos dois que a Grécia, que tem mais um jogo disputado. A Islândia está no quarto posto, com 7 pontos somados.

Portugal volta a jogar na terça-feira, em casa da Grécia, às 17h00.

Nas bancadas, esteve Sérgio Conceição a assistir ao jogo. O treinador do FC Porto esteve a ver os seus jogadores João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Bernardo Folha e Gonçalo Borges.