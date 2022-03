Seleção nacional já prepara a Macedónia do Norte, mas sem os titulares

A seleção nacional começou a preparar a receção à Macedónia do Norte, na final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022, horas após a vitória por 3-1 frente à Turquia.

Os 11 titulares limitaram-se a fazer trabalho de ginásio e Fernando Santos orientou uma sessão no Estádio do Bessa com 14 jogadores: Rui Patrício, José Sá, Tiago Djaló, João Cancelo, Cédric Soares, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, William Carvalho, Vitinha, Rafael Leão, André Silva, Gonçalo Guedes e João Félix.

Pepe continua em isolamento, infetado com Covid-19, e junta-se à seleção assim que receba alta médica.

Portugal volta a treinar no Bessa no sábado, às 11h00. Um jogador falará aos jornalistas antes da sessão, às 10h30.

A seleção decide o apuramento para o Mundial 2022 na próxima terça-feira, às 19h45, frente à Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.