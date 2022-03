"Otávio cabia na seleção brasileira, mas merece jogar por Portugal"

Otávio foi decisivo no jogo de Portugal com a Turquia, com um golo e uma assistência, no regresso às opções de Fernando Santos, e é determinante para Sérgio Conceição no FC Porto, onde é um dos capitães.

Nunca houve dúvidas de que Otávio chegaria ao nível atual. Desde os seus primeiros passos no futebol profissional, em que "era um joia do Inter", que se percebeu onde poderia chegar.

Cassiano estava com o médio do FC Porto em 2012, quando ele integrou o plantel principal do Internacional de Porto Alegre, e recorda a rapidez com que ele explodiu.

"Ele era uma joia do Inter. No ano em que joguei no Inter[2012] ele era muito novo, tinha 17 anos, e não jogava muito, mas já estava com o plantel principal. Treinava com o plantel principal e ia para os jogos. Depois foi incrível, no ano seguinte ele explodiu. Rebentou nesse ano e foi logo transferido para o Porto", conta Cassiano, a Bola Branca.