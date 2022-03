Já não há bilhetes para o Portugal-Macedónia do Norte

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou lotação esgotada no Estádio do Dragão para o jogo decisivo entre a seleção nacional e a Macedónia do Norte, na próxima terça-feira.

Os bilhetes esgotaram em poucas horas. A bilheteira do Estádio do Dragão rapidamente ficou sem bilhetes e restava apenas a via "online" para a compra de bilhetes.

A seleção volta a ter forte apoio no Dragão, depois do jogo frente à Turquia ter tido também casa cheia.

O Portugal-Macedónia do Norte tem início marcado para as 19h45 desta terça-feira no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.