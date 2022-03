Cristiano Ronaldo. “Nada está ganho”

O capitão da Seleção lembra, depois da vitória sobre a Turquia, que “nada está ganho, nada está alcançado” e que o objetivo continua a ser chegar ao Mundial.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo pede que se continue a trabalhar de forma “séria e focada, respeitando o adversário [Macedónia do Norte]”.

Diz CR7, Portugal vai jogar “acreditando sempre nas nossas capacidades”.

A equipa das quinas vai defrontar a Macedónia do Norte, na próxima terça-feira, no estádio do Dragão, e, em caso de triunfo, carimba o passaporte para o Qatar.

Portugal venceu, esta quinta-feira, a Turquia por 3-1 e vai disputar agora a final contra a Macedónia do Norte.