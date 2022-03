Turquia é o primeiro obstáculo entre Portugal e o Qatar

A seleção nacional, desfalcada de alguns habituais titulares, vai procurar ultrapassar a Turquia, esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, e garantir presença na final do "play-offs" para discutir uma vaga no Mundial 2022. Numa meia-final a uma só mão, Portugal está mesmo obrigado a vencer para não perder o avião para o Qatar. Se o fizer, disputará um lugar à janela com Itália ou Macedónia do Norte, na próxima terça-feira. Favorita para o duelo com os turcos, a equipa das quinas tem sido fustigada por várias lesões, com principal destaque para os centrais Rúben Dias, lesionado, e Pepe, positivo à Covid-19, além do médio Rúben Neves, também devido a lesão. Ainda para mais, o lateral João Cancelo falha a receção à Turquia por castigo, embora esteja disponível para a final, caso Portugal passe.

Em face das lesões, três estreantes na convocatória: os centrais Gonçalo Inácio, do Sporting, e Tiago Djaló, do Lille, e o médio Vitinha, do FC Porto. Na conferência de imprensa de antevisão da meia-final com a Turquia, Fernando Santos salientou que "não vale a pena falar" dos jogadores ausentes e que confia em todos os que convocou, incluindo os estreantes. O selecionador nacional também não pensa no facto de o seu futuro no cargo depender do resultado do "play-off". "Isso nem é questão que se coloque. Estou totalmente focado na final que temos de disputar. Sabemos o que temos de fazer: a equipa está altamente concentrada e motivada. Estamos aqui por responsabilidade nossa, mas isso é passado. Queremos estar no Mundial e, para isso, temos de ganhar a final com a Turquia. Tudo o resto nos passa ao lado", sublinhou.