Fernando Santos descarta Gonçalo Inácio frente à Turquia

Gonçalo Inácio fica fora da convocatória da seleção nacional para o jogo com a Turquia, a contar para a meia-final do "play-off" de apuramento para a fase final do Mundial 2022.

Fernando Santos só podia incluir 23 jogadores na ficha de jogo para o duelo desta quinta-feira, no Estádio do Dragão. O preterido foi o central do Sporting. Pepe, infetado com Covid-19, também não entra na lista.

Tiago Djaló ficou com o número 3, que costuma ser de Pepe, e Vitinha com o 4, normalmente envergado por Rúben Dias. O 18 de Rúben Neves vai para Matheus Nunes. Os dois Rúbens estão lesionados.



Portugal defronta a Turquia às 19h45. Se passar, encontrará Itália ou Macedónia do Norte na final do "play-off" de acesso ao Qatar. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.