Portugal perde com os Países Baixos e falha Euro sub-17

A seleção nacional feminina de sub-17 falhou o apuramento para o Europeu da categoria, esta quarta-feira, ao perder com os Países Baixos, por 0-3, na terceira e última jornada do grupo 7 da Ronda de Elite.

No Estádio João Cardoso, em Tondela, Portugal precisava de vencer para se apurar, ao passo que o empate bastava às forasteiras. No entanto, Fieke Kroese complicou tudo ao marcar logo aos dois minutos de jogo.

Djoeke De Ridder bisou aos 57 e 85 minutos, condenando as hipóteses da seleção portuguesa e confirmando o apuramento dos Países Baixos.

As holandesas vencem o grupo 7, com nove pontos. Portugal ficou em segundo, com seis. A fase final do Euro realiza-se na Bósnia-Herzegovina.