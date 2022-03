Henrique Araújo olha para as chamadas à seleção principal como um exemplo

Henrique Araújo mostra alguma preocupação com as ausências da seleção nacional de sub-21, mas vê as chamadas à equipa principal como reconhecimento do trabalho dos jogadores mais jovens.

"É sempre negativo para o grupo eles não estarem. Temos de olhar para isso de forma positiva. É uma demonstração de que temos valor nesta seleção", disse o avançado do Benfica, esta quarta-feira, em declarações à margem de uma sessão de treinos, em Lagos.

O madeirense acredita que as ausências de Tiago Djaló e Vitinha, que já se juntaram à seleção principal, pode tornar-se numa oportunidade para os novos jogadores. "Muitas vezes, quem vem, vem com sangue novo e muita vontade de jogar e ajudar a equipa, o que acaba por ser valioso para nós”, acrescentou.