Gonçalo Borges. “Não estamos à espera de uma Islândia fácil”

O extremo Gonçalo Borges espera dificuldades na partida de qualificação para o Europeu 2023 dos Sub-21 contra a Islândia.

“Não estamos à espera de uma Islândia fácil. No jogo lá [vitória lusa por 1-0] criámos algumas oportunidades que não conseguimos concretizar e estamos focados em ter um bom futebol, de ligação, chegar à baliza com paciência para que possamos fazer mais golos desta vez”, referiu o jogador do FC Porto.

Borges nega ansiedade pela estreia a marcar pela equipa das quinas: “O golo vai sair de uma maneira natural, mais tarde ou mais cedo. Tento não pensar muito sobre isso, focar-me mais no processo e em ajudar a equipa a atacar bem e a defender bem.”

Os Sub-21 tiveram dois jogadores chamados à Seleção principal (Vitinha e Tiago Djaló) e várias estreias nos eleitos.

“Recebemos os novos jogadores muito bem. É um patamar abaixo do máximo que um jogador pode ter, que é a seleção A. Eles também estão habituados a estar no espaço de seleção e já tivemos oportunidade de conversar e trocar umas ideias, vejo-os muito confortáveis connosco.”