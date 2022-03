Fernando Santos só pensa no "play-off" do Mundial. Futuro "nem é questão que se coloque"

Fernando Santos vive no presente, uma final de cada vez, sem pensar no seu futuro à frente da seleção nacional. O que o presente exige ao selecionador e a toda a equipa de Portugal é que estejam focados na meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial, frente à Turquia.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida com os turcos, esta quarta-feira, questionado sobre o facto de o seu futuro estar, possivelmente, em jogo no "play-off", Fernando Santos desvalorizou.

"Isso nem é questão que se coloque. Estou totalmente focado na final que temos de disputar. Sabemos o que temos de fazer: a equipa está altamente concentrada e motivada. Estamos aqui por responsabilidade nossa, mas isso é passado. Queremos estar no Mundial e, para isso, temos de ganhar a final com a Turquia. Tudo o resto nos passa ao lado", sublinhou.

Uma Turquia muito emotiva

Fernando Santos tem "muito poucas dúvidas" sobre o onze inicial para a Turquia, uma equipa "com muita qualidade individual".

"Conhecemos bem as características do futebol turco, jogadores com muita qualidade no passe, na execução, uma equipa muita agressiva, competitiva e muito emotiva, que joga com o coração. Vamos ter pela frente uma equipa que tem isso tudo e vamos ter de ser tão ou mais fortes. Depois, entra a qualidade individual", assinalou.

Entre as individualidades da Turquia, destacam-se Hakan Çalhanoglu, criativo do Inter de Milão, e Burak Yilmaz, goleador do Lille. Fernando Santos avisa que a Turquia "é uma equipa que se dá melhor com o jogo mais partido, mais rápido", pelo que Portugal deve impedir isso.

Passado imaculado em finais

Se o futuro passa ao lado e o presente é uma final, o selecionador apoia-se, por outro lado, no passado de Portugal em finais: em 2016, derrotou a França, no Europeu, e em 2019 os Países Baixos, na Liga das Nações.