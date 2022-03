Verratti diz que portugueses do PSG "têm medo da Itália"

Marco Verratti, figura da seleção italiana, acredita que os portugueses do Paris Saint-Germain, Nuno Mendes e Danilo Pereira, "têm medo" da Itália no "play-off" de acesso ao Mundial 2022.

Caso Portugal vença a Turquia, poderá defrontar a Itália na final, no Estádio do Dragão, que ainda defrontará a Macedónia do Norte.

"A vitória no Europeu vai permanecer na história, e isso deve dar-nos uma força extra. Jogo com portugueses e sei que eles têm medo de nós", disse, em conferência de imprensa.

O médio de 29 anos foi figura da conquista do Campeonato da Europa: "Ao longo do caminho, fomos tomando consciência de que era possível. Fizemos algo de extraordinário quando jogámos com alegria e entusiasmo".

Portugal recebe a Turquia na meia-final do "play-off" na quinta-feira, às 19h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.