Southgate sobre Fábio Carvalho. "Gostaríamos de o ter nos nossos sub-21"

Gareth Southgate, selecionador inglês, lamenta que Fábio Carvalho tenha sido chamado à seleção sub-21 portuguesa, mas revela que o médio do Fulham não poderia ser chamado pela Federação Inglesa, uma vez que não tem passaporte.

O médio ofensivo de 19 anos é uma das revelações do Fulham esta época, com oito golos e seis assistências. Fábio Carvalho, internacional sub-17 inglês, deverá transferir-se para o Liverpool no fim da temporada e foi resgatado pelos sub-21 portugueses.

"Gostamos dele e gostaríamos de o ter nos nossos sub-21, mas ele não tem passaporte inglês. Jogou nas nossas camadas mais jovens sem passaporte, mas para jogar nos sub-21, precisava de passar nos testes e obter o passaporte. Como tal, não podemos selecioná-lo para os sub-21", explicou o selecionador principal.

Southgate recorda, no entanto, que o médio está apenas nos sub-21 portugueses e poderá ainda ser resgatado pela seleção principal inglesa no futuro.

"Gostávamos de poder ter feito isso, mas agora ele está nos sub-21 de Portugal, não nos seniores. Não havia muito que pudéssemos fazer em relação a isso", termina.

Fábio Carvalho começou a formação em Portugal, no Benfica, antes de rumar a Inglaterra em 2013, ainda com 11 anos.