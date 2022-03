Rui Jorge faz três alterações na convocatória dos sub-21

Rui Jorge promoveu três alterações na convocatória da seleção de sub-21, para dois jogos de qualificação para o Europeu da categoria.

Tiago Djaló, do Lille, foi chamado à seleção AA, enquanto André Almeida, do Vitória de Guimarães, e Vítor Oliveira, mais conhecido como Vitinha, do Sporting de Braga, estão lesionados. Para os lugares deles, o selecionador nacional de sub-21 chamou Bruno Rodrigues, do Braga, Tiago Almeida, do Tondela, e Bernardo Folha, do FC Porto B.

Portugal recebe a Islândia, na sexta-feira, às 20h15, em Portimão. Quatro dias depois, a 29 de março, desloca-se a Típoli, para defrontar a Grécia, pelas 17h00. Ambos são jogos de apuramento para o Euro 2023.