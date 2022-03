Portugal é favorito, mas "não pode menosprezar" a Turquia

Miguel Cardoso, português que joga no Kayserispor, da Liga turca, avisa que Portugal "não pode menosprezar" a Turquia, na meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022.

Em declarações a Bola Branca, o extremo, de 27 anos, reconhece que "a responsabilidade está do lado de Portugal, que tem qualidade para passar esta Turquia". No entanto, deixa um alerta para a valia do adversário.

"Tem qualidade individual, tem o [Hakan] Çalhanoglu [do Inter de Milão], que dispensa apresentações, tem bons valores individuais. Mas Portugal tem todas as condições para ganhar", sustenta.

Formado no Benfica e com passagens por Tondela e Belenenses SAD, para além do Dinamo de Moscovo, da Rússia, Miguel Cardoso sugere que Portugal seja "uma equipa pressionante".

"A Turquia tenta jogar, sente-se confortável com bola. Portugal pode fazer pressão alta para dificultar a primeira fase de construção e assumir o jogo", explica.

Turcos acreditam que podem eliminar Portugal

Miguel Cardoso sente que os turcos "estão a viver este jogo com muitas expetativas, têm a esperança de vencer, mas sabem das dificuldades que vão ter".

"Sabem da qualidade e da responsabilidade da seleção portuguesa. Apesar disto, vivem com grande entusiasmo e com a confiança de que podem passar esta eliminatória", revela o extremo português.



Portugal defronta a Turquia na quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. Se passar, encontrará Itália ou Macedónia do Norte. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.