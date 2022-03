José Sá e Tiago Djaló completam treino da seleção nacional

José Sá e Tiago Djaló já treinaram com a seleção nacional, esta terça-feira, em nova sessão de preparação para a receção à Turquia, a contar para a meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022.

No dia anterior, só 14 jogadores - entre baixas, viagens e trabalho de ginásio - tinham treinado no relvado. No treino desta manhã, Fernando Santos teve ao dispor os 25 jogadores da lista final de convocados, incluindo Sá e Djaló, chamados, na véspera, para suprir as ausências de Pepe (Covid-19) e Anthony Lopes (lesão), respetivamente.

Portugal defronta a Turquia na quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. Se passar, encontrará Itália ou Macedónia do Norte. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.