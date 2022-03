Portugal tenta segurar Fábio Carvalho com chamada aos sub-21

Fábio Carvalho é a grande novidade na convocatória de Rui Jorge para os próximos jogos da seleção sub-21. O médio ofensivo do Fulham, de 19 anos, natural de Torres Vedras, está desde os 11 em Inglaterra e foi capitão da seleção sub-17 daquele país.

Disputado pelas duas federações, Fábio Carvalho recebe a chamada de Rui Jorge e pode dar aqui o passo decisivo na escolha pela seleção portuguesa. Esta temporada, Fábio tem 29 jogos realizados pelo Fulham, equipa do Championship, a segunda divisão inglesa, orientada por Marco Silva, oito golos marcados e seis assistências.

O selecionador nacional não quis falar em concreto sobre Fábio Carvalho e englobou-o no grupo de estreantes, a par de Zé Carlos, do Varzim, e Samuel Soares, do Benfica B, considerando que "são jogadores que têm demonstrado a sua qualidade" e, por isso, estão na convocatória para os jogos com Islândia e Grécia, a contar para a fase de apuramento para o Europeu 2023.

"São mais dois jogos importantes. Temos percurso limpo até aqui, com cinco vitórias em cinco jogos. Queremos continuá-lo, mas o mais importante é preparar bem os jogos, de que forma encaramos os treinos, saber o que temos de fazer e se fizermos bem estaremos mais perto de vencer", diz o treinador, em conferência de imprensa.

Portugal lidera o Grupo D, com 15 pontos, em cinco jogos. A Grécia está segunda posição com 14 pontos, em seis jogos. Portugal recebe a Islândia a 25 de março, no Portimão Estádio, pelas 20h15, e joga na Grécia, a 29 de março, em Tripoli, numa partida com início agendado para as 17h00.

Lista de convocados

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), Samuel Soares (Benfica) e Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora);

Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), Alexandre Penetra (Famalicão), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (Basileia);

Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória de Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Vitinha (FC Porto), Zé Carlos (Varzim) e Fábio Carvalho (Fulham);

Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Vítor Oliveira (Braga)